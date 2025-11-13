В столице Дагестана произошло массовое отравление В больницы Махачкалы несколько людей обратились с симптомами отравления

В Махачкале произошло массовое отравление, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан. За медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратились несколько человек, среди которых были дети.

Согласно предварительным данным, все пациенты в недавнем времени посещали одно и то же местное кафе. Точное количество пострадавших пока не уточняется. По данным Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, в больницу обратились 14 человек, в том числе шесть детей.

Следователи приступили к проверке, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новой Москве пять человек оказались в реанимации из-за симптомов ботулизма после употребления домашних консервированных овощей. Массовое отравление произошло в районе Коммунарки, где семья купила соления у частного продавца. У всех пострадавших развились характерные симптомы: тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Все пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.