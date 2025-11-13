Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:28

Из Филиппин депортировали в Россию сбежавшего телефонного мошенника

МВД: Филиппины депортировали подозреваемого в мошенничестве россиянина Зверева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянин Захар Зверев, подозреваемый в мошенничестве, был выслан с Филиппин на родину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Экстрадиция проводилась при участии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

В 2021 году Зверев возглавлял ОПГ, обманывавшую граждан в нескольких регионах России. Преступники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, заставляя людей переводить деньги на «безопасные счета». Ущерб составил несколько миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В мае 2023 года Генеральная прокуратура РФ объявила Зверева, который скрылся от следствия, в международный розыск. В марте 2025 года его задержали правоохранительные органы Республики Филиппины. Сегодня в аэропорту Манилы российская делегация Интерпола приняла участие в передаче Захара Зверева, который будет отправлен в Москву для дальнейшего расследования.

Ранее в Рязанской области завершили процедуру административного выдворения шести иностранцев, отбывших наказание за преступления. Среди них был осужденный за сексуальное насилие несовершеннолетнего. Всех мигрантов выслали за пределы России через международный аэропорт Домодедово.

депортации
Филиппины
Россия
мошенники
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день
Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку
Доллар упал в цене
Генсек ОДКБ оказался в базе «Миротворца»
МИД не нравится подход ЕС к Черноморскому региону
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.