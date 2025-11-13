Из Филиппин депортировали в Россию сбежавшего телефонного мошенника МВД: Филиппины депортировали подозреваемого в мошенничестве россиянина Зверева

Россиянин Захар Зверев, подозреваемый в мошенничестве, был выслан с Филиппин на родину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Экстрадиция проводилась при участии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

В 2021 году Зверев возглавлял ОПГ, обманывавшую граждан в нескольких регионах России. Преступники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, заставляя людей переводить деньги на «безопасные счета». Ущерб составил несколько миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В мае 2023 года Генеральная прокуратура РФ объявила Зверева, который скрылся от следствия, в международный розыск. В марте 2025 года его задержали правоохранительные органы Республики Филиппины. Сегодня в аэропорту Манилы российская делегация Интерпола приняла участие в передаче Захара Зверева, который будет отправлен в Москву для дальнейшего расследования.

Ранее в Рязанской области завершили процедуру административного выдворения шести иностранцев, отбывших наказание за преступления. Среди них был осужденный за сексуальное насилие несовершеннолетнего. Всех мигрантов выслали за пределы России через международный аэропорт Домодедово.