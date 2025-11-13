Раскрыта судьба детей погибшей от передозировки в Таиланде экс-чиновницы Власти Магадана вернули на родину детей погибшей в Таиланде россиянки

Дети жительницы Магаданской области, погибшей 4 ноября в Таиланде, вернулись в Россию, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер регионального правительства Юрий Гришан. Их встретил отец, добавил он.

Ранее я писал о трагедии в Таиланде с магаданкой и оставшихся там двоих несовершеннолетних детях. Сегодня они вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Таиланде от передозировки наркотиками умерла бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области. По данным источника, за границей остались ее дети девяти и 10 лет. При этом отца у несовершеннолетних нет. Позже Гришан пообещал, что детей вернут на родину при содействии властей. Несовершеннолетним помогут адаптироваться и поступить на обучение в образовательные учреждения города.

