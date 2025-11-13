Пенсионерке не уступили место в метро и она устроила драку Жительница Москвы избила девушку, которая не уступила ей место в метро

Пожилая жительница Москвы избила молодую пассажирку столичного метро на станции «Текстильщики» из-за отказа уступить ей место, сообщает Telegram-канал Readovka. У пострадавшей черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Девушка сидела, прислонившись к железной конструкции, и свесила руку с поручня. Пожилая женщина стояла над ней и зажала ее. Она попросила пенсионерку прекратить так делать, и пожилая женщина ушла в другую часть вагона. Однако быстро передумала, вернулась и ударила девушку локтем в челюсть. После этого она схватила ее за волосы и начала бить об поручень.

Пострадавшая после драки обратилась в полицию. Со слов девушки, пока ее избивала пенсионерка, другие пассажиры в вагоне даже не пытались ее защитить или оказать какую-либо помощь.

