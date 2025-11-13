Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:26

Список террористов и экстремистов пополнила сбежавшая из страны политолог

Росфинмониторинг внес политолога Шульман в список террористов и экстремистов

Екатерина Шульман Екатерина Шульман Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сказано на сайте Росфинмониторинга. Также в список добавили бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Шульман Екатерина Михайловна, 19 августа 1978 г. р., город Тула, — сказано в базе данных.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что контент с Шульман следует заблокировать в России. Он отметил, что ее выступления в зарубежных храмах являются циничным использованием священного места и «последней степенью падения».

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.

Россия
Росфинмониторинг
Екатерина Шульман
политологи
