Список террористов и экстремистов пополнила сбежавшая из страны политолог Росфинмониторинг внес политолога Шульман в список террористов и экстремистов

Политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сказано на сайте Росфинмониторинга. Также в список добавили бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Шульман Екатерина Михайловна, 19 августа 1978 г. р., город Тула, — сказано в базе данных.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что контент с Шульман следует заблокировать в России. Он отметил, что ее выступления в зарубежных храмах являются циничным использованием священного места и «последней степенью падения».

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.