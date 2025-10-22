Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:05

В России призвали заблокировать весь контент со сбежавшей из страны Шульман

Депутат Иванов призвал заблокировать в России контент с иноагентом Шульман

Екатерина Шульман Екатерина Шульман Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Контент с политологом Екатериной Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) следует заблокировать в России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он отметил, что ее выступления в зарубежных храмах являются циничным использованием священного места и «последней степенью падения».

Мы видим, как госпожа Шульман позволяет себе выступать с лекциями даже в стенах зарубежных храмов. Это циничное и кощунственное использование священного места для оправдания тех, кто выступает против нашей страны и наших военнослужащих. Это является последней степенью падения. Ее материалы маркируются как созданные иностранным агентом, но это не отменяет их противоправного содержания. Призывы, направленные против безопасности нашего государства, остаются противозаконными. Мы должны активно блокировать такой контент, особенно в популярных соцсетях и мессенджерах, — высказался Иванов.

Он добавил, что так называемый Антивоенный комитет представляет собой не мирную инициативу, а хорошо организованный проект, нацеленный на подрыв нацбезопасности. По словам депутата, его представители, находясь под защитой западных кураторов, ведут откровенно подрывную пропаганду, прикрываясь лживыми лозунгами о мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так представитель Кремля ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.

