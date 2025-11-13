Нутрициолог посоветовал продукты для стимуляции мозга

Ягоды способствуют стимуляции мозга, рассказал «Радио 1» нутрициолог Роман Пристанский. Содержащиеся в них флавоноиды позволят улучшить память и повысить концентрацию.

Они в основном содержатся в ягодах, и это маленький ключик к некоторым процессам нашего организма. Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие. То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса, — рассказал Пристанский.

Нутрициолог отметил, что подобные соединения содержатся также в красном вине. Однако он предупредил, что польза будет нивелироваться вредом алкоголя, поэтому получить положительный эффект от этого алкогольного напитка не получится.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что главная польза фейхоа заключается в обилии йода в составе. Она отметила, что этот элемент поддерживает работу щитовидной железы и насыщает организм энергией.