Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:13

Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга

Хирург Решетун: алкоголь разрушает мозг, который очень долго восстанавливается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь приводит к разрушению клеток головного мозга, рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, переданным Lenta.ru, процесс восстановления будет длительным.

Так как нейроны все-таки очень высокоорганизованные клетки, то процесс их восстановления довольно длительный. То есть это не эпителий, например, кожи или слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, который довольно быстро восстанавливается. Это очень долгий процесс, — заявил он.

Он добавил, что при регулярном употреблении исчезают мелкие сосуды, питающие головной мозг, что приводит к кислородному голоданию в этих участках. В результате у пьющего могут возникнуть проблемы с реакциями, со сном, с памятью и поведением.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.

Читайте также
Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон
Общество
Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
Здоровье/красота
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Общество
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Кардиолог перечислила привычки, повышающие артериальное давление
Здоровье/красота
Кардиолог перечислила привычки, повышающие артериальное давление
Стало известно, почему не стоит проверять телефон сразу после пробуждения
Здоровье/красота
Стало известно, почему не стоит проверять телефон сразу после пробуждения
врачи
алкоголь
мозги
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшую девушку Канье Уэста освистали за образ окровавленной супруги Кеннеди
Названо лакомство, ставшее любимым инструментом убийц всех времен
Во Франции решили переложить часть работы полиции на ИИ после кражи в Лувре
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.