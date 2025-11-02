Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга Хирург Решетун: алкоголь разрушает мозг, который очень долго восстанавливается

Алкоголь приводит к разрушению клеток головного мозга, рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, переданным Lenta.ru, процесс восстановления будет длительным.

Так как нейроны все-таки очень высокоорганизованные клетки, то процесс их восстановления довольно длительный. То есть это не эпителий, например, кожи или слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, который довольно быстро восстанавливается. Это очень долгий процесс, — заявил он.

Он добавил, что при регулярном употреблении исчезают мелкие сосуды, питающие головной мозг, что приводит к кислородному голоданию в этих участках. В результате у пьющего могут возникнуть проблемы с реакциями, со сном, с памятью и поведением.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.