В США назвали заболевания, из-за которых иностранцам могут отказать в визе WP: из-за ожирения и рака иностранец может не получить визу в США

Ожирение, рак и диабет могут стать поводом для отказа в выдаче визы в США, сообщила газета The Washington Post. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа поручила консульским службам в обязательном порядке учитывать такие обстоятельства. Это решение правительства связано с возможными расходами для страны по обслуживанию иностранцев с плохим состоянием здоровья.

Определенные заболевания, включая, помимо прочего, <…> диабет, нарушения обмена веществ <…> и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов, — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия официально запретила выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. При этом уже выданные многократные визы продолжат действовать до окончания срока.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.