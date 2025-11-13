В США назвали заболевания, из-за которых иностранцам могут отказать в визе

Ожирение, рак и диабет могут стать поводом для отказа в выдаче визы в США, сообщила газета The Washington Post. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа поручила консульским службам в обязательном порядке учитывать такие обстоятельства. Это решение правительства связано с возможными расходами для страны по обслуживанию иностранцев с плохим состоянием здоровья.
Определенные заболевания, включая, помимо прочего, <…> диабет, нарушения обмена веществ <…> и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов, — говорится в сообщении.
Ранее Еврокомиссия официально запретила выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. При этом уже выданные многократные визы продолжат действовать до окончания срока.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.