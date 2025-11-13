Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:29

Юрист предупредила, что грозит сотрудникам за игры в рабочее время

Юрист Шайдуллина: сотрудники могут получить выговор за игры в рабочее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник, который играет или занимается другими личными делами в рабочее время, может получить замечание или даже выговор, заявила «Москве 24» юрист Рината Шайдуллина. Она предупредила, что при повторном нарушении человека могут уволить.

Соблюдение трудовой дисциплины — это законное требование работодателя, которое указано в ТК РФ, напомнила Шайдуллина. Одни работодатели просто прописывают это условие в договоре, а другие — указывают конкретные ограничения и запреты.

При этом обеденное время работник вправе использовать по своему усмотрению. В этот период руководство не может его как-то ограничить, уточнила эксперт.

Ранее в Череповце экономист добился восстановления на работе и выплаты компенсации за моральный ущерб и вынужденный прогул после того, как его уволили за игру в World of Tanks на рабочем месте. На суде было доказано, что мужчина играл лишь во время перерывов и при этом задействовал личный интернет.

