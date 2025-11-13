Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:45

Постпред России назвал тех, кто выступает за ядерные испытания США

Постпред Ульянов: часть республиканцев выступает за ядерные испытания США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть вероятность, что Вашингтон решится на полноценное ядерное испытание, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, среди республиканцев есть много влиятельных людей, которые выступают за это решение.

Возможно два варианта. Первое — то, что они (США. - NEWS.ru) тихо спустят все на тормозах, я бы не исключал этого. Но вполне вероятно, что действительно они перейдут к ядерному испытанию, полноценному. Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения, — сообщил он.

По словам дипломата, российская сторона ожидала на сессии Подготовительной комиссии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний американцы получить какие-то ясные ответы. Однако, по словам спикера, США продолжают придерживать непредсказуемой позиции.

Ранее Ульянов признался, что данных о начале практической подготовки США к ядерным испытаниям в настоящее время нет. Он назвал этот факт позитивным знаком.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит, если США действительно возобновят ядерные испытания. Так представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о планах Вашингтона проверить свой ядерный потенциал

