13 ноября 2025 в 11:38

Популярный мессенджер начал требовать почту, пугая блокировкой

WhatsApp стал предлагать добавить почту в аккаунт во избежание блокировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начало активно предлагать пользователям добавить электронную почту в учетную запись в качестве третьего способа для входа и восстановления аккаунта, выяснил корреспондент News.ru. Мера предлагается якобы для снижения риска блокировки.

Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что среднесуточный охват в мессенджере MAX в октябре составил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября. В пресс-службе рассказали, что в этот день суточный охват превысил 22,5 млн пользователей. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и записали более 25 млн кружков.

Ранее в России пожаловались на сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов. По данным источника, проблемы образовались с доступом к Epic Games, Roblox, Brawl Stars и PUBG, сервисам и сайтам Zoom, Duolingo, Postman, FACEIT, Whoosh, чат-ботам Perplexity AI и Character AI, а также к мессенджеру WhatsApp.

