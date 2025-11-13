Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 16:10

Суд огласил приговор виновникам взрыва в Сергиевом Посаде

Суд вынес вердикт виновникам взрыва пиротехники на складе в Сергиевом Посаде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергиево-Посадский городской суд приговорил фигурантов по уголовному делу о взрыве на складе, в результате которого в августе 2023 года погибли девять человек и еще 60 пострадали, сообщает Telegram-канал «112». Подсудимые так и не признали вину и считают произошедшую трагедию диверсией.

Директор предприятия Сергей Чанкаев приговорен к пяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Его подчиненные — Александр Варенов и Олег Юров — получили по 4,6 лет колонии. Суд также запретил им работать на производственных объектах, поскольку допущенное ими грубое нарушение техники безопасности и привело к детонации оружейного пороха на складе.

Ранее Калужской области суд приговорил 20-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма. Обвиняемый передавал информацию представителю украинской спецслужбы и публиковал материалы, оправдывающие деятельность запрещенных организаций. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сергиев Посад
суды
взрывы
приговоры
