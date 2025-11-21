Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря

Сотрудники полиции и народные дружинники провели совместный рейд возле Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, в ходе которого была «исцелена» женщина в инвалидной коляске, занимавшаяся попрошайничеством, сообщил заместитель главы местной администрации по вопросам безопасности и экологии Павел Бронников. В ходе проверки выяснилось, что она симулировала парализацию конечностей. После вмешательства правоохранителей ее подняли из инвалидного кресла, и она покинула место происшествия пешком.

В нашем городе продолжаются совместные рейды народной дружины и сотрудников УМВД, направленные на выявление и пресечение действий мошенников на улицах. Так, сегодня «исцелили» женщину, которая собирала деньги возле Троицы Сергиевой Лавры, выдавая это за благотворительность, — написал Бронников.

Бронников также обратился к местным жителям и туристам с призывом сообщать о подобных случаях в полицию или народным дружинникам. Это, по его словам, позволит оперативно пресекать мошеннические действия вблизи святых мест и популярных туристических объектов.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с корреспондентом NEWS.ru говорил, что действия преступной группы, занимавшейся попрошайничеством в метрополитене Москвы, квалифицируются по статье о мошенничестве. По словам правового эксперта, члены группировки незаконно изымали денежные средства у пассажиров обманным способом.