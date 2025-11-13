Врач перечислил тревожные признаки пневмонии Врач Осипов: снижение аппетита и одышка могут указывать на пневмонию

Снижение аппетита, кашель, одышка и повышенная температура могут сигнализировать о пневмонии, заявил «Радио 1» врач Андрей Осипов. При этом у некоторых людей это заболевание может протекать практически бессимптомно.

Если у человека температура выше 38,5 градуса более трех суток, интоксикация, снижение аппетита, кашель, одышка — это и есть основные признаки. Без температуры пневмония тоже может протекать. Ее могут вызывать определенные возбудители, например, микоплазма, хламидия, — отметил Осипов.

В повышенную зону риска, по его словам, входят дошкольники и люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. При этом пневмония встречается и у 20–35-летних молодых людей, уточнил специалист.

Ранее Осипов заявил, что ежегодная вакцинация от гриппа и пневмококка станет надежной защитой от тяжелых форм пневмонии. Он уточнил, что для разных возрастных групп действует свой график прохождения этой процедуры.