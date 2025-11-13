Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:43

Эксперт по питанию рассказал, чем полезна брокколи

Профессор Игорь Берлинский: брокколи положительно влияет на иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брокколи благоприятно влияет на иммунитет, обмен веществ и даже процессы детоксикации, рассказал «ФедералПресс» технолог в области здорового питания, профессор Игорь Берлинский. Он отметил, что брокколи сочетает в себе высокую питательную ценность и легкость усвоения.

Брокколи по праву считается одной из самых полезных овощных культур. Этот зеленый представитель семейства крестоцветных – не просто гарнир, а настоящий функциональный продукт, который влияет на обмен веществ, иммунитет и даже процессы детоксикации, — рассказал Берлинский.

Эксперт подчеркнул, что в брокколи содержатся более 20 важных для организма витаминов и минералов. Он посоветовал готовить капусту при минимальной термообработке.

Ранее косметолог Наталья Рябинова рассказала, что для укрепления структуры волос необходимо добавлять в рацион чеснок, яйца и капусту. Она также посоветовала есть чернику и малину, в которых есть обилие витамина С, участвующего в выработке коллагена.

