Эксперт по питанию рассказал, чем полезна брокколи

Брокколи благоприятно влияет на иммунитет, обмен веществ и даже процессы детоксикации, рассказал «ФедералПресс» технолог в области здорового питания, профессор Игорь Берлинский. Он отметил, что брокколи сочетает в себе высокую питательную ценность и легкость усвоения.

Брокколи по праву считается одной из самых полезных овощных культур. Этот зеленый представитель семейства крестоцветных – не просто гарнир, а настоящий функциональный продукт, который влияет на обмен веществ, иммунитет и даже процессы детоксикации, — рассказал Берлинский.

Эксперт подчеркнул, что в брокколи содержатся более 20 важных для организма витаминов и минералов. Он посоветовал готовить капусту при минимальной термообработке.

Ранее косметолог Наталья Рябинова рассказала, что для укрепления структуры волос необходимо добавлять в рацион чеснок, яйца и капусту. Она также посоветовала есть чернику и малину, в которых есть обилие витамина С, участвующего в выработке коллагена.