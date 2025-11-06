Такие ужины похудеют вас через неделю: готовить 7 минут — нужны только яйца и брокколи

Такие ужины похудеют вас через неделю: готовить 7 минут — нужны только яйца и брокколи. Хотите эффективно худеть, наслаждаясь вкусной едой? Рекомендуем попробовать омлет с брокколи и сыром — идеальное блюдо для стройности и здоровья. Простое, но сытное и полезное.

Возьмите 2 яйца, замороженную брокколи (150 г), 30 г сыра, соль и перец по вкусу. Замороженные соцветия брокколи выложите на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и небольшим количеством масла. Сразу же залейте взбитыми яйцами, посолите, поперчите и посыпьте кунжутом.

Посыпьте омлет сверху тертым сыром и готовьте под крышкой на слабом огне 5–7 минут, пока яйца не схватятся. Омлет с брокколи и сыром — оптимальный выбор для ужина, если вы решили вести здоровый образ жизни и сократить количество калорий. Блюдо дарит легкость и приближает вас к цели обрести стройную фигуру.

