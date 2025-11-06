Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 09:30

На любой праздник, к пиву, к вину и просто так: бутерброды с яйцом и селедкой — три простых продукта, но их съедают первыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На любой праздник, к пиву, к вину и просто так: бутерброды с яйцом и селедкой — три простых продукта, но их съедают первыми. Если хочется устроить быстрый перекус или удивить гостей необычными бутербродами, то этот рецепт придет на помощь. Нетривиальное сочетание черного хлеба, нежной яичной массы, соленой сельди и терпкого красного лука создает приятное разнообразие вкусов.

Для приготовления берем: ржаной хлеб (4 ломтя), вареные яйца (2 шт.), твердый сыр (50 г), зелень (укроп или петрушка), филе сельди (100 г), красный лук (полголовки), майонез или сметану (по вкусу).

Отваренные яйца натираем на терке, сыр измельчаем на мелкой терке, зелень мелко рубим. Массу перемешиваем с майонезом или сметаной, регулируя консистенцию по своему предпочтению. Черный хлеб нарезаем квадратами, мажем сверху яично-сырной массой. На нее кладем ломтик филе сельди и украшаем тонкими кольцами красного лука.

Простой и быстрый рецепт станет отличной альтернативой традиционным бутербродам. Бутерброды получаются аппетитными, красивыми и вызывают восхищение у окружающих.

Ранее мы готовили батон в омлете с начинкой. Обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
