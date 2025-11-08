Никаких скучных гуляшей: сырная подлива с курицей и брокколи — легкое и вкусное блюдо для всей семьи

Никаких скучных гуляшей: сырная подлива с курицей и брокколи — легкое и вкусное блюдо для всей семьи. Хотите удивить своих близких простым, но необычным блюдом? Попробуйте приготовить сырную подливу с курицей и брокколи. Это нежное и питательное блюдо, которое легко усваивается и идеально подходит для семейного ужина.

Возьмите следующие ингредиенты: куриное филе (300 г), замороженную брокколи (200 г), сливки (150 мл), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), соль, перец по вкусу.

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте брокколи и потушите вместе. В отдельной посуде смешайте сливки, натертый сыр и измельченный чеснок. Добавьте смесь к обжаренной курице, перемешайте и тушите на слабом огне 5–7 минут.

Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью. Сырная подлива с курицей и брокколи станет отличным дополнением к любому гарниру, будь то картофельное пюре, рис или овощи.

