08 ноября 2025 в 14:00

Никаких скучных гуляшей: сырная подлива с курицей и брокколи — легкое и вкусное блюдо для всей семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никаких скучных гуляшей: сырная подлива с курицей и брокколи — легкое и вкусное блюдо для всей семьи. Хотите удивить своих близких простым, но необычным блюдом? Попробуйте приготовить сырную подливу с курицей и брокколи. Это нежное и питательное блюдо, которое легко усваивается и идеально подходит для семейного ужина.

Возьмите следующие ингредиенты: куриное филе (300 г), замороженную брокколи (200 г), сливки (150 мл), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), соль, перец по вкусу.

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте брокколи и потушите вместе. В отдельной посуде смешайте сливки, натертый сыр и измельченный чеснок. Добавьте смесь к обжаренной курице, перемешайте и тушите на слабом огне 5–7 минут.

Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью. Сырная подлива с курицей и брокколи станет отличным дополнением к любому гарниру, будь то картофельное пюре, рис или овощи.

Ранее мы готовили куриный батон с вареными яйцами. Вкуснятина, еще и готовится без тонны масла.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
