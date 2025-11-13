Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:29

Шойгу уличил генсека НАТО в лицемерии в отношении Путина

Шойгу назвал высказывания генсека НАТО Рютте о Путине противоречивыми

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что якобы «не слушает» президента России Владимира Путина, но при этом оперативно комментирует его заявления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В интервью РИА Новости он подверг критике отсутствие последовательности у западных политиков.

В словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать? сказал он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru рассказал, что Рютте крайне негативно относится к России по нескольким причинам. Речь идет, в частности, об идеологических разногласиях, а также о предполагаемой принадлежности генсека к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает эксперт.

До этого лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он отметил, что слова генерального секретаря Альянса о превосходстве блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.

