Шойгу уличил генсека НАТО в лицемерии в отношении Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что якобы «не слушает» президента России Владимира Путина, но при этом оперативно комментирует его заявления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В интервью РИА Новости он подверг критике отсутствие последовательности у западных политиков.

В словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать? — сказал он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru рассказал, что Рютте крайне негативно относится к России по нескольким причинам. Речь идет, в частности, об идеологических разногласиях, а также о предполагаемой принадлежности генсека к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает эксперт.

До этого лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он отметил, что слова генерального секретаря Альянса о превосходстве блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.