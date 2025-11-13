Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:10

Песков озвучил, по какой причине Россия продолжает СВО

Песков сообщил, что РФ продолжает вести СВО из-за отсутствия диалога с Киевом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия будет продолжать СВО до достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Киев препятствует нормальному диалогу, а российской стороне важно обеспечить свою безопасность и интересы, передает РИА Новости.

Но за неимением такой возможности (диалога с Киевом. — NEWS.ru), когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами, — заявил он.

Ранее Песков сообщил, что во время переговоров в Стамбуле украинская сторона нарушала дипломатический этикет, когда не слушала руководителя российской делегации Владимира Мединского. Так представитель Кремля ответил на слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы по поводу упоминания Мединским исторических источников. Песков отметил, что украинские переговорщики не могут похвастаться знанием правил хорошего тона.

