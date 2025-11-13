Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Муж любит, когда делаю сочно: классический рецепт моркови по-корейски

Муж любит, когда делаю сочно: классический рецепт моркови по-корейски Муж любит, когда делаю сочно: классический рецепт моркови по-корейски Фото: Shutterstock/FOTODOM

У NEWS.ru есть классический рецепт моркови по-корейски — искать больше не надо. Каков порядок приготовления: полкило сочного оранжевого овоща трем на терке для корейских салатов — получается та самая упругая соломка. Заправляем морковку чайной ложкой соли, таким же количеством сахарного песка и двумя столовыми ложками столового уксуса. Оставляем на 15 минут пускать сок, пока занимаемся луком.

Шинкуем луковицу и обжариваем ее в четырех ложках подсолнечного масла до румяной корочки. Процеживаем оставшееся масло через сито в отдельную емкость — жареный лук больше не понадобится. К морковной основе добавляем чайную ложечку душистого кориандра, половинку чайной ложки жгучего красного перца и три давленых чесночных зубчика. Заливаем все горячим маслом — будет шипеть и благоухать!

Тщательно вымешиваем морковь по-корейски и отправляем на ночь в холодильник. Через 12 часов получаем ту самую хрустящую закуску с огоньком!

