ВСУ нанесли удар по российскому городу

Украинские солдаты нанесли удар по Льгову в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, на место происшествия выехал глава города. В настоящее время в Льгове работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Вражеский беспилотник атаковал жилой дом на улице Пржевальского. Еще один БПЛА сбили над сахарным заводом, — отметил он.

До этого Хинштейн заявил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, он находится под присмотром медиков. Глава региона осудил атаки ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.

Накануне, 12 ноября, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по восемь и четыре БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Ставропольского края соответственно, по три — над Орловской и Брянской областями.