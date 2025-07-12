Ураган обесточил тысячи домов в Курской области

Сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его данным, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

Пока бушевала стихия, на аварийный номер «112» поступило около 300 обращений. Также без света остались 26 многоквартирных домов и два водозаборных сооружения. Стихия повредила кровли на 20 жилых строениях, нанесла ущерб двум производственным зданиям и двум автомобилям. На улицах города повалено 12 деревьев.

Постараемся сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. Держу ситуацию на личном контроле, — написал Хинштейн.

Для ликвидации последствий ЧП и координации восстановительных работ на место оперативно выехали представители региональных властей и ресурсоснабжающих организаций. Туда же направился врио председателя правительства Курской области, а также исполняющие обязанности министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей.

Ранее стало известно, что по меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, находившаяся в машине, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.