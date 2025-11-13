«Заряжаешься на позитив»: потерявший руки и ноги Герой РФ о мотивации жить Герой России Бахарев: нужно настраивать себя на то, что жизнь продолжается

Потерявший на СВО вследствие тяжелого ранения руки и ноги бывший тренер по дзюдо Максим Бахарев рассказал в интервью NEWS.ru, что не испытывал депрессивных состояний. По его мнению, личные качества характера помогли не скатиться в уныние и жалость к себе.

Нет, у меня не было уныния и депрессии. Внутренне я не поломался… Я все-таки профессиональный спортсмен. Спортсмен всю свою карьеру приспосабливается — к разным залам, к ощущениям своим, к боли. Может быть, с этой точки зрения мне было попроще приспосабливаться в новой для меня реальности, в которой у меня нет ни ног, ни рук, — пояснил военнослужащий.

Бахарев не стал скрывать того, что было непросто научиться жить в новых для себя условиях, без обеих рук и ног. Но в любых обстоятельствах, по его мнению, можно и нужно найти мотивацию продолжать жить.

Я иногда предлагаю попробовать: завяжите себе руки и ноги, посидите пару часов без движения. Когда не можете элементарно даже почесаться…Важно не скатываться в жалость к себе и мысли, что жизнь закончилась. Наоборот, нужно себя настраивать на то, что она продолжается, просыпаешься и видишь прекрасных детей своих, и друзей. Чем чаще себя заряжаешь на позитив, тем реже приходит негатив, — подчеркнул Герой России.

Ранее Бахарев поделился впечатлениями от встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.

Также Герой РФ рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Бахарев уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.