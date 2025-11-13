Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:22

Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 14 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и порывы ветра до 15 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 14 ноября

В столичном регионе завтра, 14 ноября, в дневное время воздух прогреется до +8 градусов.

«14 ноября будет облачная погода. Местами небольшой, днем местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу в Москве ожидается достаточно теплая погода, но в выходные дни придет похолодание.

«В пятницу, в теплом секторе атлантического циклона, усилится ветер в порывах до 10–15 м/с, будет облачно, к вечеру пройдет кратковременный дождь, дневная температура повысится до +7–10 градусов. В субботу к берегам Москва-реки прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и сменой фазы осадков — ливни станут переходить в заряды мокрого снега, в середине дня температура понизится до 0 градусов, а вечером ожидаются заморозки и гололедица», — заявил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеорологических центров, 14 ноября температура воздуха в течение дня будет довольно стабильной. Дневная температура составит около +6 градусов. Ночью столбик термометра покажет +5 градусов, а в утренние и дневные часы воздух прогреется до +6–8 градусов. Однако из-за повышенной влажности и порывистого юго-западного ветра, скорость которого составит 5–9 м/с, по ощущениям будет значительно холоднее. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками. Практически весь день ожидается небольшой дождь, а к ночи осадки могут перейти в дождь со снегом. Атмосферное давление будет низким и составит около 741–743 миллиметров ртутного столба, продолжая постепенно падать.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 ноября в Северной столице столбики термометров днем поднимутся только до +4 градусов.

«14 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7–12 м/с, ночью и в первой половине дня порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, температура воздуха в течение дня в Санкт-Петербурге будет довольно низкой для середины ноября. Утром столбики термометров покажут около +2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +3–4 градусов. К вечеру вновь начнет холодать, и температура опустится до +1–2 градусов, а ночью и вовсе достигнет отметки 0 градусов. Главной особенностью дня станет пронизывающий ветер. Его порывы будут достигать 12–14 м/с. Из-за этого погодные условия будут ощущаться значительно холоднее. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно расти, что свидетельствует о стабилизации погоды. Если утром оно составит 747 миллиметров ртутного столба, то к вечеру повысится до 751 миллиметра.

