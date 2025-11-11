В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров

Турецкий военный самолет С-130 пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, сообщила Служба воздушной навигации Грузии (GASA). В ведомстве отметили, что после этого началась поисково-спасательная операция.

Турецкое воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии без подачи сигнала о бедствии, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение на территории Грузии. По информации ведомства, борт вылетел из Азербайджана. Анкара активно взаимодействует с Тбилиси.

В то же время в Сети появилась видеозапись, снятая у границы Грузии и Азербайджана, на которой видно, как терпит крушение летательный аппарат. При этом какие-либо детали в ролике рассмотреть сложно, видны лишь пикирующий борт и оторвавшийся от него обломок.

