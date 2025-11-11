Киберэксперт рассказал, как обезопасить детей в онлайн-играх Киберэксперт Горелкин: правила цифровой гигиены обезопасят детей в онлайн-играх

Правила цифровой гигиены позволят детям позаботиться о собственной безопасности в онлайн-играх, рассказал «Москве 24» эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. Он посоветовал объяснить детям, как вести себя в критической ситуации.

Если другой пользователь ведет себя непристойно, можно на него пожаловаться, сменить сервер или просто выйти из игры. В целом стратегии безопасности в цифровой среде во многом повторяют правила поведения в физическом мире: избегать подозрительных контактов и при необходимости обращаться за помощью, — рассказал Горелкин.

Эксперт отметил, что столкнуться с нежелательным поведением можно где угодно. По его словам, основные риски связаны с общением.

