01 декабря 2025 в 22:00

Внучка Шиловского, Лещенко, Басков отметили 50-летие одной популярной песни

Певец Лев Лещенко выступает в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом 50-летию песни “День Победы” Певец Лев Лещенко выступает в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом 50-летию песни “День Победы” Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Легендарной песне «День Победы» на музыку советского композитора Давида Тухманова, стихи поэта Владимира Харитонова, исполнилось 50 лет. По этому случаю в Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт. В нем прозвучали песни военных лет.

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева исполняла «Синий платочек», народный артист России Николай Басков спел «Смуглянку». Актриса Аглая Шиловская впервые появилась на сцене после похорон деда — народного артиста России Всеволода Шиловского. Вместе с певцом Алексеем Воробьевым, студентами ГИТИСа и института культуры (МГИК) исполнили песни «Я люблю тебя, Россия!» и «Сережка с Малой Бронной». Пели так трогательно, что невозможно было сдержать слезы.

В зале был аншлаг, все билеты были раскуплены. Бессменному исполнителю песни «День Победы» народному артисту РСФСР Льву Лещенко вручили платиновый диск и сертификат, подтверждающий рекорд — песня была скачена более 50 млн раз на стриминговых платформах.

«Песни живут гораздо дольше, чем люди, а „День Победы“ стала историей передачи памяти о советском человеке, победившем в той страной войне. В ней и боль, и страдания, и стремление победить…. Песня вошла в кровь нашего народа», — подчеркнул певец.

Подробности концерта, как чувствует себя и выглядит 83-летний Лещенко — в галерее NEWS.ru.

Певец Лев Лещенко перед началом концерта, посвящённого 50-летию песни «День Победы». Льву Лещенко вручили платиновый диск за исполнение песни «День Победы», достигшей за последние 15 лет 50 миллионов прослушиваний на стриминговых площадках
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Воробьев и Аглая Шиловская, на концерте посвящённый 50-летию песни «День Победы»на концерте
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Николай Басков, на концерте посвящённый 50-летию песни «День Победы»на концерте
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Алсу выступает в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом 50-летию песни “День Победы”
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Александр Панайотов выступает в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом 50-летию песни “День Победы”
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса, певица Екатерина Гусева выступает в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом 50-летию песни “День Победы”
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Концерт, посвящённый 50-летию песни «День Победы»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
