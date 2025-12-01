Популярная песня Лещенко получила награду за 50 млн прослушиваний

Певец Лев Лещенко перед началом концерта, посвящённого 50-летию песни «День Победы». Льву Лещенко вручили платиновый диск за исполнение песни «День Победы», достигшей за последние 15 лет 50 млн прослушиваний на стриминговых площадках

Продюсер лейбла «Креатив медиа» Сергей Шевелев вручил исполнителю Льву Лещенко платиновый диск. Народный артист РСФСР получил награду за 50 млн прослушиваний песни «День Победы» в рамках концерта, посвященного 50-летию легендарной композиции, передает корреспондент NEWS.ru.

За 50 лет песня «День Победы» <...> стала символом памяти мужества целого поколения людей по всему миру. В течение только последних 15 лет песню «День Победы» на стриминговых платформах музыкальных сервисов прослушали более 50 млн раз, — отметил Шевелев.

Ранее Лещенко заявил, что иногда ощущает себя балериной Анастасией Волочковой из-за количества цветов, которые ему дарят. По его словам, поклонники нередко приносят настолько большие букеты, что это вызывает неожиданные ассоциации.

Также народный артист сообщил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем. Он заявил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его желании сократить число концертов из-за проблем со здоровьем.

До этого Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям.