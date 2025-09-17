Лещенко высказался об идее изучать его песни на уроках музыки

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул важность передачи музыкальной традиции будущим поколениям.

Я не слышал о том, что мои песни хотят включить в школьную программу. Я редко захожу в соцсети и читаю новости. Спасибо [народному артисту России Филиппу] Киркорову, мне будет приятно, если какие-то мои песни будут изучать. Когда я учился в школе, мы сами, так сказать, учились на песнях, которые пели наши старшие товарищи, артисты. Я имею в виду прекрасных артистов прошлых лет, особенно военные песни. И наша задача в том, чтобы мы передали это как эстафету будущему поколению, — высказался Лещенко.

По его словам, важно, чтобы такие песни, как «День Победы» или «За того парня», оставались в народной памяти. Артист добавил, что также в школьную программу следует включить композиции певцов Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева.

В общем-то [«День Победы» или «За того парня»] — это не столько мои песни, сколько произведения, которые вошли в мою плоть и кровь от предыдущих поколений. Это традиция, история, глубокая история, связанная с событиями, которые переживала наша страна, с чувствами людей, которые в то время жили и сражались за свою отчизну, и прославляли ее и ратным подвигом, и своим трудом, — резюмировал Лещенко.

Ранее Киркоров заявил, что творчество певицы Аллы Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал ее песни частью культурного наследия страны. Также артист добавил, что в список достойных авторов следует включить Кобзона, Лещенко и Магомаева.