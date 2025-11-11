В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России

В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России Орешкин заявил о переходе российской экономики на цифровые платформы

Современная экономика России уже перестроилась на основе цифровых платформ, заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках мероприятия «День платформенной экономики». Он сообщил о создании карты внедрения платформенных решений в различные сектора, передает корреспондент NEWS.ru.

То, о чем мы говорили, например, такси, мы видим, что здесь проникновение [внедрено уже в] большую часть рынка, близкое к 100% по большинству населенных пунктов нашей страны. Поэтому эта платформенная революция здесь уже полностью свершилась и закончилась, — сказал Орешкин.

Орешкин уточнил, что в сегменте торговых маркетплейсов страна находится на «экваторе» цифровой трансформации. Он ожидает резкого снижения темпов роста в этом направлении в связи с достижением высокого уровня проникновения.

Что касается социальной сферы, то здесь, по оценке политика, предстоит пройти значительный путь развития. Он отметил, что Москва создает современную платформу здравоохранения, однако ее распространение по всей стране пока остается ограниченным.

Представитель администрации президента подчеркнул, что уровень цифровизации варьируется в зависимости от экономического сегмента. В заключение Орешкин выразил уверенность, что платформенная экономика представляет собой более совершенный способ организации хозяйственной деятельности по сравнению с традиционными рыночными механизмами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР, который пройдет с 20 по 24 ноября. В Йоханнесбург также отправятся начальник экспертного управления главы государства Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.