Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

Президент РФ Владимир Путин назначил главой делегации на саммите G20 в ЮАР, который пройдет с 20 по 24 ноября, замруководителя своей администрации Максима Орешкина, следует из распоряжения на портале правовой информации. В Йоханнесбург также отправятся начальник экспертного управления главы государства Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.

Орешкин М. С. — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (глава делегации), — сказано в документе.

В делегацию также вошли замглавы МИД РФ Александр Панкин и заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Ранее стало известно, что ЮАР как председатель G20 не может официально подтвердить проведение переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Данное заявление было сделано в ответ на предложение финского лидера Александра Стубба об организации такой встречи.