Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:12

Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР

Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил главой делегации на саммите G20 в ЮАР, который пройдет с 20 по 24 ноября, замруководителя своей администрации Максима Орешкина, следует из распоряжения на портале правовой информации. В Йоханнесбург также отправятся начальник экспертного управления главы государства Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.

Орешкин М. С. — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (глава делегации), — сказано в документе.

В делегацию также вошли замглавы МИД РФ Александр Панкин и заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Ранее стало известно, что ЮАР как председатель G20 не может официально подтвердить проведение переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Данное заявление было сделано в ответ на предложение финского лидера Александра Стубба об организации такой встречи.

Максим Орешкин
Владимир Путин
Россия
делегации
G20
ЮАР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.