Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:29

Защита Долиной сделала заявление о возврате Лурье денег за квартиру

Адвокат Долиной подтвердил ее готовность вернуть Лурье деньги

Мария Пухова Мария Пухова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина действительно готова вернуть 112 млн рублей Полине Лурье, покупательнице своей квартиры в центре Москвы, заявила ее адвокат Мария Пухова на заседании в Верховном суде. Защита считает решение суда первой инстанции об отказе Лурье в компенсации обоснованным, поскольку формально она является потерпевшей от действий мошенников, а не от самой артистки, передает корреспондент NEWS.ru.

Но, учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 млн рублей, за которые была продана квартира, — отметила Пухова.

Адвокат также подчеркнула, что Долина была уверена в фиктивном характере сделки в момент продажи квартиры и действовала, полностью полагаясь на указания мошенников. По ее словам, артистка считала, что выполняет требования государственных органов и не сомневалась в их законности.

Пухова добавила, что певица не понимала реального положения дел и, осознавая происходящее, никогда бы не согласилась на сделку. Проведенные экспертизы, как отметила адвокат, подтвердили, что она была введена в заблуждение и не отдавала полного отчета своим действиям.

Ранее Долина пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение. Адвокат Лурье Светлана Свириденко между тем сообщила, что знаменитость не уточнила срок возврата денег за квартиру.

Адвокат Александр Бенхин до этого допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.

Лариса Долина
певицы
Верховный суд
квартиры
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.