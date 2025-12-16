Защита Долиной сделала заявление о возврате Лурье денег за квартиру

Певица Лариса Долина действительно готова вернуть 112 млн рублей Полине Лурье, покупательнице своей квартиры в центре Москвы, заявила ее адвокат Мария Пухова на заседании в Верховном суде. Защита считает решение суда первой инстанции об отказе Лурье в компенсации обоснованным, поскольку формально она является потерпевшей от действий мошенников, а не от самой артистки, передает корреспондент NEWS.ru.

Но, учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 млн рублей, за которые была продана квартира, — отметила Пухова.

Адвокат также подчеркнула, что Долина была уверена в фиктивном характере сделки в момент продажи квартиры и действовала, полностью полагаясь на указания мошенников. По ее словам, артистка считала, что выполняет требования государственных органов и не сомневалась в их законности.

Пухова добавила, что певица не понимала реального положения дел и, осознавая происходящее, никогда бы не согласилась на сделку. Проведенные экспертизы, как отметила адвокат, подтвердили, что она была введена в заблуждение и не отдавала полного отчета своим действиям.

Ранее Долина пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение. Адвокат Лурье Светлана Свириденко между тем сообщила, что знаменитость не уточнила срок возврата денег за квартиру.

Адвокат Александр Бенхин до этого допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.