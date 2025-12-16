Долина была уверена, что сделка фиктивна Адвокат Пухова: Долина считала, что участвует в операции спецслужб

Певица Лариса Долина считала, что участвует в операции спецслужб, заявила на заседании Верховного суда адвокат артистки Мария Пухова. По ее словам, поэтому Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, передает корреспондент NEWS.ru.

Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников, — сказала Пухова.

До этого адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние». Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.