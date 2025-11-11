Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экономист отреагировал на идею проверять счета для оценки нуждаемости семей

Экономист Сафонов: сейчас технически невозможно проверять банковские счета семей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейчас технически невозможно проверять поступления на банковские счета семей для оценки их нуждаемости, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Александр Сафонов. Так он отреагировал на соответствующее предложение Минтруда.

На сегодняшний день это технически невозможно. Доступ к нашим счетам имеют только либо сами банки, либо налоговая служба, либо органы, которые получают такое право в соответствии с действующим законодательством, — отметил Сафонов.

Он уточнил, что для проверки финансовых счетов граждан на предмет законности получения пособий необходимо внести изменения в законодательство. Только это предоставит социальным службам соответствующие полномочия.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что многодетные родители могут получить компенсацию за покупку школьной формы через МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты. Для этого нужно заполнить заявление и приложить к нему ряд документов.

