Экономист отреагировал на идею проверять счета для оценки нуждаемости семей Экономист Сафонов: сейчас технически невозможно проверять банковские счета семей

Сейчас технически невозможно проверять поступления на банковские счета семей для оценки их нуждаемости, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Александр Сафонов. Так он отреагировал на соответствующее предложение Минтруда.

На сегодняшний день это технически невозможно. Доступ к нашим счетам имеют только либо сами банки, либо налоговая служба, либо органы, которые получают такое право в соответствии с действующим законодательством, — отметил Сафонов.

Он уточнил, что для проверки финансовых счетов граждан на предмет законности получения пособий необходимо внести изменения в законодательство. Только это предоставит социальным службам соответствующие полномочия.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что многодетные родители могут получить компенсацию за покупку школьной формы через МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты. Для этого нужно заполнить заявление и приложить к нему ряд документов.