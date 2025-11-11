Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:19

Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга

Режиссер Роман Габриа получил «Золотой софит» за «Театральный роман»

Роман Габриа Роман Габриа Фото: t.me/romangabria*

«Театральный роман» режиссера Романа Габриа стал лучшим спектаклем большой формы на церемонии награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», передает «Интерфакс».Он удостоен статуэтки в номинации «Лучшая работа режиссера в драматическом спектакле».

Главную мужскую роль в этой работе исполнил Сергей Мигицко, также удостоенный награды. В женской категории победу завоевала Анна Пожидаева за воплощение образа в «Обломове» на сцене Александринского театра. В оперном жанре победил «Петушок» из театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Исполнившая партию в «Норме» на сцене Мариинки Альбина Шагимуратова удостоена звания лучшей вокалистки. Вместе с ней на пьедестал поднялся Роман Арндт — его работа в детской «Тоске» театра «Зазеркалье» покорила жюри.

Ранее народный артист России Павел Лунгин заявил, что режиссеры снимают ремейки старых фильмов в погоне за прибылью. В пример он привел новую работу Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается».

театры
культура
Санкт-Петербург
награды
