Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга

«Театральный роман» режиссера Романа Габриа стал лучшим спектаклем большой формы на церемонии награждения лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», передает «Интерфакс».Он удостоен статуэтки в номинации «Лучшая работа режиссера в драматическом спектакле».

Главную мужскую роль в этой работе исполнил Сергей Мигицко, также удостоенный награды. В женской категории победу завоевала Анна Пожидаева за воплощение образа в «Обломове» на сцене Александринского театра. В оперном жанре победил «Петушок» из театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Исполнившая партию в «Норме» на сцене Мариинки Альбина Шагимуратова удостоена звания лучшей вокалистки. Вместе с ней на пьедестал поднялся Роман Арндт — его работа в детской «Тоске» театра «Зазеркалье» покорила жюри.

