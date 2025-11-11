Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 19:24

В США снимают сериал по культовому комиксу

HBO начал съемки сериала по комиксу «V — значит вендетта»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телеканал HBO начал съемки киноадаптации графического романа Алана Мура и Дэвида Ллойда «V — значит вендетта», передает Variety. Отмечается, что сценаристом проекта выступит известный по сериалу Somewhere Boy Пит Джексон.

За исполнительное производство будут ответственны Джеймс Ганн и Питер Сафран из DC, а также Бен Стивенсон из Poison Pen и Лиэнн Клейн из Wall to Wall Media. Производство ляжет на Warner Bros. Television.

Отмечается, что в комиксе британской антологии Warrior представлен антиутопичный мир о будущем Великобритании под властью фашистской партии «Норсфайр». Главными героями выступают анархист по имени V и молодая женщина Иви Хэммонд, которые объединяются для борьбы с тоталитарным режимом.

Ранее стало известно, что Ассоциация японской анимации (AJA) официально зарегистрировала свой товарный знак в России и готовится начать работу на местном рынке. Организация намерена продвигать японскую анимацию, развивать сотрудничество с российскими компаниями и принимать участие в культурных мероприятиях.

комиксы
США
сериалы
HBO
