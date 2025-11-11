Американист оценил вероятность новой гражданской войны в США

Противостояние президента США Дональда Трампа и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани может вылиться в вооруженные столкновения, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог-американист Геворг Мирзаян. По его словам, в Штатах имеются предпосылки до гражданской войны, однако пока момент для этого конфликта не наступил.

Вооруженные столкновения уже могут происходить, так как радикалы с обеих сторон прибегают к насилию. Однако, чтобы гражданские столкновения на улицах стали массовыми, чтобы республиканцы с оружием стреляли в демократов с оружием, — об этом говорить рано. Главное — процесс раскола США набирает обороты. То, к чему США движутся сейчас, — это предпосылки гражданской войны, но сама гражданская война еще не начнется. Для этого слишком рано, — сказал Мирзаян.

Он также считает, что главные участники разгоревшегося конфликта — не столько сами Трамп и Мамдани, сколько силы, которые они представляют.

Трамп олицетворяет правых консервативных республиканцев. Они выступают за консервативные ценности, сопротивляются ультралиберализму, придерживаются изоляционистских позиций и стремятся к «возвращению американской мечты» и традиционных американских ценностей. А Мамдани представляет левое крыло Демократической партии. Они выступают за коренное изменение психологии США и внедрение социализма европейского образца, — пояснил американист.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах мэра Нью-Йорка социалиста-мусульманина Мамдани власти города начали готовиться к возможному вводу американской национальной гвардии. Для противодействия этому губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала виртуальный командный центр.