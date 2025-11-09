Нью-Йорк начал готовиться к «вторжению» войск Трампа Politico: в Нью-Йорке готовятся к вводу в город подразделений Нацгвардии

В Нью-Йорке проходят приготовления к возможному вводу в город американской Национальной гвардии, пишет Politico. Влиятельные жители города на протяжении нескольких недель тайно обсуждали планы на случай, если президент США Дональд Трамп отправит в Нью-Йорк военных или федеральных агентов.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила обеспокоенность в связи с потенциальными шагами американского руководства после избрания мэром Зохрана Мамдани. Для противодействия этому Хокул создала виртуальный командный центр. В этой онлайн-комнате губернатор провела серию консультаций с представителями правоохранительных структур, государственными служащими, предпринимателями и известными общественными деятелями. Главной целью этих усилий является предотвращение или, как минимум, ослабление последствий любого вмешательства федеральных властей в дела Нью-Йорка.

Ранее Пентагон распорядился подготовить силы быстрого реагирования Национальной гвардии США к подавлению гражданских беспорядков до 1 января 2026 года. Соответствующий указ подписал Трамп. Согласно официальным документам, недавно сформированные силы быстрого реагирования должны пройти специализированное обучение и получить необходимое снаряжение для противодействия гражданским протестам.