30 октября 2025 в 20:00

Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам

Нацгвардия США по приказу Трампа повышает готовность на случай беспорядков

Здание Пентагона Здание Пентагона Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пентагон отдал приказ силам быстрого реагирования Национальной гвардии США пройти специальное обучение и быть полностью готовыми к подавлению гражданских беспорядков к 1 января 2026 года, сообщает The Washington Post. Приказ стал следствием недавнего поручения президента США Дональда Трампа главе Пентагона Питу Хегсету. Трамп призвал обеспечить готовность Национальной гвардии каждого штата к реагированию на беспорядки в любой точке страны.

Согласно документам, недавно созданные «силы быстрого реагирования» в составе Национальной гвардии должны пройти комплексную подготовку и быть оснащены средствами для подавления беспорядков. Общая численность этих сил составит 23 тыс. военнослужащих во всех 50 американских штатах и трех территориях, за исключением округа Колумбия.

Ранее в результате стрельбы в различных частях Вашингтона в городе за ночь пострадали 12 человек. При этом полицейские регулярно проводят рейды по улицам американской столицы. Правоохранители сообщили, что с момента усиления рейдов пострадало больше всего человек. Отмечается, что пятеро из них были ранены во время встречи выпускников у Говардского университета.

