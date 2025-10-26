Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 15:59

В Вашингтоне за ночь от стрельбы пострадало 12 человек

В Вашингтоне 12 человек пострадали от ночной стрельбы, несмотря на рейды полиции

Полиция США Полиция США Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате стрельбы в различных частях Вашингтона в городе за ночь пострадали 12 человек, передает Washington Post. В издании уточнили, что при этом полицейские регулярно проводят рейды по улицам американской столицы.

В результате семи случаев стрельбы в разных частях округа Колумбия в пятницу ночью и рано в субботу ранены 12 человек, — рассказали журналисты.

Правоохранители сообщили изданию, что с момента усиления рейдов в эту ночь пострадало больше всего человек. Отмечается, что пятеро из них были ранены во время встречи выпускников у Говардского университета.

Ранее один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в Пенсильвании. Инцидент произошел вечером 25 октября во время празднований. Университет отмечал возвращение спортивной команды после футбольного матча.

До этого два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы на автостоянке в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии. Пострадавших доставили в больницу, нападавшему удалось скрыться.

США
Вашингтон
стрельба
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.