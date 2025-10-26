В Вашингтоне за ночь от стрельбы пострадало 12 человек

В Вашингтоне за ночь от стрельбы пострадало 12 человек В Вашингтоне 12 человек пострадали от ночной стрельбы, несмотря на рейды полиции

В результате стрельбы в различных частях Вашингтона в городе за ночь пострадали 12 человек, передает Washington Post. В издании уточнили, что при этом полицейские регулярно проводят рейды по улицам американской столицы.

В результате семи случаев стрельбы в разных частях округа Колумбия в пятницу ночью и рано в субботу ранены 12 человек, — рассказали журналисты.

Правоохранители сообщили изданию, что с момента усиления рейдов в эту ночь пострадало больше всего человек. Отмечается, что пятеро из них были ранены во время встречи выпускников у Говардского университета.

Ранее один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в Пенсильвании. Инцидент произошел вечером 25 октября во время празднований. Университет отмечал возвращение спортивной команды после футбольного матча.

До этого два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы на автостоянке в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии. Пострадавших доставили в больницу, нападавшему удалось скрыться.