Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше

Президент США Дональд Трамп и новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вступили в публичный конфликт: глава государства открыто пообещал «разобраться» с оппонентом, тот в ответ обвинил американского лидера в страшнейшем для страны преступлении — неуплате налогов. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: напряженность в отношениях политиков будет только расти. Во что выльется их конфронтация и какие последствия она будет иметь для Америки — в материале NEWS.ru.

Как поругались Трамп и Мамдани

Мамдани, который на прошлой неделе одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, и до своего избрания не пользовался симпатией Трампа. Однако после его успеха на голосовании ситуация по-настоящему накалилась. Американский лидер назвал избрание демократического социалиста «потерей суверенитета» США и пообещал с этим «разобраться». Кроме того, он решил обидеть градоначальника, назвав его коммунистом — для большинства американцев это слово практически ругательное.

Мамдани, в свою очередь, пообещал бороться с республиканцем. Он заявил, что намерен покончить с коррупцией, благодаря которой «подобные Трампу миллиардеры смогли уклоняться от налогов». Он также отказался от сотрудничества с иммиграционной службой США, обвинив ее в «запугивании» нью-йоркцев.

Зохран Мамдани Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доцент финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что главные участники этого конфликта — не столько сами Трамп и Мамдани, сколько силы, которые они представляют.

«Трамп олицетворяет правых консервативных республиканцев. Они выступают за консервативные ценности, сопротивляются ультралиберализму, придерживаются изоляционистских позиций и стремятся к „возвращению американской мечты“ и традиционных американских ценностей. А Мамдани представляет так называемых „демократ-социалистов“, или левое крыло Демократической партии. Они выступают за коренное изменение психологии США и внедрение социализма европейского образца», — пояснил американист.

По словам Мирзаяна, Мамдани пропагандирует усиление социальных гарантий, обещая открыть бесплатные детские сады и магазины с дешевыми продуктами, заморозить арендную плату за часть жилья в Нью-Йорке, а также сделать поездки на автобусах бесплатными для населения. Все это контрастирует с традиционной американской формулой, в которой человек сам заботится о своем благополучии, считает эксперт.

Что сейчас происходит в Нью-Йорке

Издание Politico сообщило, что власти Нью-Йорка готовятся к возможному вводу сил Национальной гвардии в город. По информации источников, представители местной элиты на протяжении нескольких дней обсуждали план действий, на случай если Трамп решит отправить в «Большое яблоко» военнослужащих или федеральных агентов.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала виртуальный командный центр, где провела серию консультаций с представителями правоохранительных органов, госслужащими, предпринимателями и общественными деятелями. Главная цель этих дискуссий — предотвратить или минимизировать последствия любого вмешательства федерального центра в дела Нью-Йорка.

Солдаты Национальной гвардии США в Вашингтоне Фото: Gent Shkullaku/IMAGO/Global Look Press

На этом фоне министр по вопросам диаспоры Израиля Амихай Шикли призвал евреев, живущих в городе, покинуть его. В своем аккаунте в соцсети Х он также обвинил Мамдани в поддержке палестинского движения ХАМАС.

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что впереди американцев ждет серьезное противостояние между Мамдани и Трампом, а в более широком смысле — между федеральной и местной властью.

«Мы уже наблюдали большое количество самых разных столкновений такого рода в США в последнее время. Например, Трамп отправлял национальную гвардию в Лос-Анджелес, что вызывало там негативную реакцию, — и у мэра Карен Басс, и у губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Примерно то же было с попытками отправить войска в Портленд в Орегоне, в Чикаго в Иллинойсе и так далее», — пояснил Дудаков.

По мнению американиста, Мамдани настроен довольно радикально, поэтому он постарается дать Трампу серьезный отпор. Угроза отправки нацгвардии в Нью-Йорк сохранится, уверен политолог.

«Предлогом могут быть, например, борьба с преступностью или обеспечение безопасности миграционных агентов, которые проводят депортационные рейды. Потому что, как мы знаем, Мамдани выступает против этих рейдов и обещает запретить полиции Нью-Йорка как-либо помогать миграционным службам в деле поимки нелегальных мигрантов. А для Трампа борьба с нелегальной миграцией — это программный пункт внутренней политики», — заметил он.

Зохран Мамдани после победы на выборах мэра Нью-Йорка Фото: IMAGO/Global Look Press

Чем конфликт Трампа и Мамдани грозит США

Несмотря на то что противостояние между президентом и мэром стремительно набирает обороты, а на улицах Нью-Йорка уже скоро может раздаться стрельба, этот конфликт вряд ли приобретет общенациональный масштаб, считает Дудаков.

«Безусловно, не стоит ожидать, что это перерастет в какое-то серьезное гражданское противостояние. Скорее, ситуация выльется в длительную политическую и судебную борьбу между Вашингтоном и Нью-Йорком, и она в целом будет олицетворять собой нынешний раскол Америки», — сказал Дудаков.

Мирзаян не исключает, что большой гражданский конфликт в США все же произойдет — правда, пока время для него не настало.

«Вооруженные столкновения уже могут происходить, так как радикалы с обеих сторон прибегают к насилию. Однако, чтобы гражданские столкновения на улицах стали массовыми, чтобы республиканцы стреляли в демократов , — пока об этом говорить рано. Главное — процесс раскола США набирает обороты. То, к чему США движутся сейчас, — это предпосылки гражданской войны, но сама гражданская война еще не начнется. Пока для этого слишком рано», — заключил Мирзаян.

Читайте также:

«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев

В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза

Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе