Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе

Президент России Владимир Путин на совещании с начальником Главного штаба ВС РФ Валерием Герасимовым сообщил об успешном завершении испытаний новейшего ракетного комплекса «Буревестник» с ядерным двигателем. Он позиционируется как оружие глобальной дальности. Что это означает, в чем уникальность данной системы, как она изменит военно-политические расклады — в материале NEWS.ru.

Что сказали Путин и Герасимов о ракете «Буревестник»

В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник», заявил президент страны Владимир Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в ходе совещания, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Российский лидер лично принял доклад Герасимова, прибыв в пункт управления объединенной группировки войск.

«Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом мне известны оценки Минобороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — сказал Путин.

По словам Герасимова, ракета, находившаяся в воздухе 15 часов, продемонстрировала далеко не всю предельную мощность. Глава Генштаба подчеркнул, что «Буревестник» показал возможности обхода систем ПРО.

Путин отметил, что еще предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. По его словам, нужно решить, к какому классу вооружений относится «Буревестник», и определить возможные способы его применения.

Что известно о ракетном комплексе «Буревестник»

«Буревестник» — это стратегическая ракета глобального класса, которая входит в ядерный арсенал Российской Федерации, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. По словам эксперта, она предназначена для уничтожения критически важной гражданской и военной инфраструктуры страны-агрессора. «Буревестник» также называют тяжелой крылатой ракетой.

«Особенность тактико-технических характеристик заключается в том, что у нее нет ограничения по дальности применения. Ядерная энергетическая установка, которая на ней стоит, ядерный движитель, позволяет совершать неограниченный по дальности полет, выискивая цели и представляя прямую угрозу для противника», — сказал Леонков.

Он добавил, что Россия может задействовать «Буревестник» в случае глобального конфликта, поэтому этот ракетный комплекс называют оружием возмездия и Судного дня. Он может применяться после обмена ядерными ударами, чтобы окончательно разрушить инфраструктуру противника.

«Скорость полета „Буревестника“ составляет порядка 1300 километров в час. Это крейсерская скорость на высоте от 25 до 110 метров. Полет может совершаться с огибанием рельефа местности. Ракета будет обходить уцелевшие позиционные районы ПВО, ПРО и высокоточно уничтожать намеченные цели», — пояснил Леонков.

Как на Западе оценили возможности ракеты «Буревестник»

Россия передала США информацию о встрече Путина с Герасимовым, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, американской стороне также сообщили об успешном испытании «Буревестника».

Реакция не заставила себя ждать. Великобритания встревожена после заявления Путина о новейшем ракетном комплексе, отметило издание Express. Аналитики считают, что «непобедимое» оружие представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.

Испанское агентство EFE сообщило, что информация о совещании Путина и Герасимова является прямым сигналом западным странам.

The New York Times пишет, что Россия успешно испытала «Буревестник».

«Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — отметило издание, подчеркнув, что новое российское оружие работает на ядерной энергии и может лететь гораздо дольше, чем другие ракеты.

Трампу пришлось оправдываться, успокаивая американцев.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8000 миль (12 тыс. км. — NEWS.ru). Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — заявил Трамп.

Как ракета «Буревестник» повлияет на мировую политику

«Буревестник», как любое стратегическое оружие, имеет потенциал сдерживания и может выступать в качестве фактора давления в международной политике, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Простыми заявлениями о наличии такого оружия ничего не добьешься. Когда оно начинает летать, причем на 14 тысяч километров, это уже впечатляет. Эта угроза заставляет противника если не сдаться, то пойти на переговоры, пытаться договориться и не довести до применения такого оружия. США и ЕС начнут искать противодействие „Буревестнику“. Пока оно не найдено, это фактор влияния», — пояснил Сивков.

По его словам, глобальная гонка вооружений не прекратится из-за «Буревестника». Но в нынешних обстоятельствах эта ракета дает преимущество и российским военным, и дипломатии, добавил он.

