«Леденящая душу угроза»: Британию охватила истерика из-за «Буревестника»

Великобритания встревожена после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, пишет Express. Аналитики считают, что «непобедимое» оружие представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.

Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью, — указано в статье.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, американской стороне также сообщили об успешном испытании «Буревестника».

Военный эксперт Алексей Леонков между тем отметил, что новая российская ракета с ядерной установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Он подчеркнул, что «Буревестник» относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.