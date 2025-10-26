Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:06

Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба

Дмитриев: Россия сообщила США об успешном испытании «Буревестника»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия передала США информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с главой Генштаба Валерием Герасимовым, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. По его словам, американской стороне также сообщили об успешном испытании крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Мы также уже успели донести до американских коллег информацию <…> об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса «Буревестник» с ядерной установкой, — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что российская сторона также поддерживает контакт с представителями американского общества, настроенными на конструктивный диалог с Москвой. Он напомнил о встрече с конгрессвумен Анной Луной, которая выразила благодарность России за передачу файлов об экс-президенте США Джоне Кеннеди.

Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран, — подчеркнул Дмитриев.

26 октября Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск заявил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.

США
Россия
Буревестник
ракеты
испытания
Владимир Путин
Валерий Герасимов
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
