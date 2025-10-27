Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:31

На Западе испугались «резкого сигнала» Путина о ядерном оружии

NYT: Путин послал резкий сигнал Западу заявлением об испытании «Буревестника»

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин послал «резкий сигнал» Западу, заявив об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщает The New York Times. Аналитики издания отметили, что данное оружие работает на ядерной энергии и «может летать гораздо дольше, чем другие ракеты».

Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», заявил президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом [США Дональдом] Трампом, — считают эксперты.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов выразил мнение, что США придется выстраивать полноценную круговую оборону из-за российского «Буревестника». По его словам, это оружие Москвы меняет правила ядерного сдерживания, что значительно отразится на военных расходах Вашингтона.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с Путиным сообщил, что «Буревестник» в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав далеко не всю свою предельную мощность.

ракеты
Буревестник
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России с 1 ноября ФНС сможет взыскивать налоги без суда
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.