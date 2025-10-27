На Западе испугались «резкого сигнала» Путина о ядерном оружии NYT: Путин послал резкий сигнал Западу заявлением об испытании «Буревестника»

Президент России Владимир Путин послал «резкий сигнал» Западу, заявив об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщает The New York Times. Аналитики издания отметили, что данное оружие работает на ядерной энергии и «может летать гораздо дольше, чем другие ракеты».

Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», заявил президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом [США Дональдом] Трампом, — считают эксперты.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов выразил мнение, что США придется выстраивать полноценную круговую оборону из-за российского «Буревестника». По его словам, это оружие Москвы меняет правила ядерного сдерживания, что значительно отразится на военных расходах Вашингтона.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с Путиным сообщил, что «Буревестник» в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав далеко не всю свою предельную мощность.