Трамп оценил испытание «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ракетах, способных пролететь 12 тыс. километров, поскольку у них есть атомные подводные лодки у берегов России, передает CNN. Таким образом он оценил испытание новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8000 миль (12 тыс. км. — NEWS.ru). Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния, — заявил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав не всю свою предельную мощность.