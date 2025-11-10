Эстонские политики требуют выхода страны из конвенции о защите женщин

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) призвала правительство начать выход из Стамбульской конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия, сообщило издание Postimees. Политическая сила объявила о старте публичного сбора подписей в поддержку данной инициативы.

В партии заявили, что документ позиционируется как соглашение о предотвращении насилия, однако его превратили в инструмент продвижения радикальной идеологии. По мнению консерваторов, конвенция навязывает обществу деструктивные представления о поле и фундаментальных ценностях.

Председатель EKRE, депутат национального парламента Мартин Хельме, заявил, что Эстония должна самостоятельно определять свою семейную и ценностную политику. Он также убежден, что конвенция ограничивает свободу учебных заведений и общества формировать образовательные принципы в соответствии с традиционными моральными нормами.

Отмечается, что решение партии последовало за недавними событиями в Латвии, где парламент также проголосовал за денонсацию данного международного соглашения. Однако президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не утвердил принятый закон и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм.

Ранее сообщилось, что объем грузовых перевозок по железным дорогам Эстонии в августе 2025 года сократился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 321 тыс. тонн. Пассажирские перевозки также продемонстрировали снижение на 7,1%, достигнув показателя в 606 тыс. человек. Отрицательная динамика в грузовой сфере сохраняется на протяжении нескольких лет: в 2024 году спад составил 30,1%, а в 2023 году — 43%.