11 ноября 2025 в 19:07

Пушков объяснил Киеву конечный маневр «разочарованного» Трампа

Пушков: Трамп не вернется к финансированию Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не станет больше напрямую финансировать кризис на Украине, таким мнением поделился в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По словам политика, американская администрация завершила цикл прямых денежных вливаний в Киев, но оставит за собой продажу оружия странам НАТО.

Как [бы] ни был Дональд Трамп «разочарован» действиями Москвы, к прямым поставкам вооружений Украине и тем более к прямому финансированию Киева он, с высокой степенью вероятности, уже не вернется. Именно в этом смысл его последнего заявления о том, что США уже не тратят деньги на Украину, — подчеркнул Пушков.

Президенту США «достался по наследству» украинский кризис, и теперь Трамп пытается из него сделать бизнес, констатировал сенатор. Он также добавил, что в вопросе рестрикций американский лидер делает ставку на нефтяные санкции.

Ранее Трамп сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО.

